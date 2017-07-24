Мутко: Мы можем не переименовывать синхронное плавание в артистическое

Вице-премьер РФ в разговоре с ТАСС рассказал о возможности вернуть название синхронному плаванию, которое переименовали.

— Сохранить название "синхронное плавание" — наше право. Если федерация и тренеры этого захотят, мы это сделаем, — отметил Виталий Мутко. — Ведь такие вещи, как переименование, рождаются спонтанно. Сейчас целый вид получил новое название, а смысл в чём? Конечно, главное, чтобы за этим не последовали изменения правил.

Также Мутко прокомментировал успехи сборной России в этом виде спорта.

— Доминирование российской сборной, может быть, кого-то и раздражает, но мы же, например, не раздражаемся китайской гегемонией в прыжках в воду. Мы боремся за результат, — заключил вице-премьер РФ.

Напомним, что 22 июля конгресс Международной федерации плавания переименовал синхронное плавание в артистическое.