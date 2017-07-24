Лучший игрок Германии — 2017 Филипп Лам: Хочу дистанцироваться от футбола

В разговоре с немецкой газетой TZ 33-летний экс-капитан мюнхенской "Баварии" и сборной Германии заявил о желании разорвать все связи со спортом номер один в мире.

— Сейчас у меня такое ощущение, будто идёт длинный летний перерыв. Однако мои бывшие коллеги уже приступили к тренировкам, а у меня теперь больше времени на семью, — отметил Филипп Лам. — Я не хочу ежедневно работать. Также вы не увидите меня даже в качестве эксперта. Я хочу дистанцироваться от "Баварии", Бундеслиги и всего, что связано с футболом, — заявил лучший футболист года в Германии по мнению немецких журналистов.

Напомним, что защитник завершил карьеру по итогу прошлого сезона.

Лам с 2005 года выступал за "Баварию" (Мюнхен), с которой восемь раз становился чемпионом страны. Вместе с немецкой сборной выиграл чемпионат мира в 2014 году.