Бердыеву связали руки: "Рубину" запретили регистрировать новых футболистов

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Согласно сообщению на официальном сайте РФС, Палата по разрешению споров удовлетворила заявления Динияра Билялетдинова и Ильзата Ахметова о выплате долгов по зарплате и утвердила запрет в качестве обеспечительной меры.

Решение было принято на заседании палаты 21 июля.

Как ранее писал Лайф, Билялетдинов в начале июня обратился в Палату с требованием к казанскому клубу вернуть ему долг в размере более 15 миллионов рублей по зарплате, аренде жилья и за неиспользованный отпуск.

Напомним, сегодня стало известно, что суд запретил "Рубину" продавать Максима Канунникова.

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