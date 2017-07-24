Бердыеву связали руки: "Рубину" запретили регистрировать новых футболистов

Согласно сообщению на официальном сайте РФС, Палата по разрешению споров удовлетворила заявления Динияра Билялетдинова и Ильзата Ахметова о выплате долгов по зарплате и утвердила запрет в качестве обеспечительной меры.

Решение было принято на заседании палаты 21 июля. Как ранее писал Лайф, Билялетдинов в начале июня обратился в Палату с требованием к казанскому клубу вернуть ему долг в размере более 15 миллионов рублей по зарплате, аренде жилья и за неиспользованный отпуск. Напомним, сегодня стало известно, что суд запретил "Рубину" продавать Максима Канунникова.