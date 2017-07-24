Девочка в инвалидном кресле, которую поцеловал Роналду: ЦСКА, привезите победу!

10-летняя Полина Хаерединова попросила футболистов московской команды выиграть завтрашний матч Лиги чемпионов.

Команда #цска полетела в Грецию. Желаю удачи! Привезите победу!!! Публикация от Хаерединова Полина (@khaeredinova) Июл 24 2017 в 3:52 PDT

— Команда ЦСКА полетела в Грецию. Желаю удачи! Привезите победу, — написала на своей странице в "Инстаграме" Полина.

Отметим, что сегодня, 24 июля, армейцы улетели в Афины, где завтра состоится первая игра третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2017/18.

Напомним, на Кубке конфедераций перед матчем Россия — Португалия Криштиану Роналду вышел на поле вместе с Полиной. Звёздный футболист поцеловал её и подарил свою кофту.