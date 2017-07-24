Российские ватерполистки после валидольной победы вышли в 1/2 финала ЧМ

В четвертьфинале сборная России по водному поло одержала непростую победу над итальянками — 9:8.

С первых минут россиянки захватили преимущество в матче и совершили рывок 4:1. Однако без проблем продолжить и завершить поединок не пожелали и уже в середине встречи уступали 4:5, а вскоре даже 5:7.

В последней четверти над будапештским бассейном начался дождь, и в таких необычных условиях россиянки сначала вышли вперёд в счёте — 9:7 — и всё же отстояли победу. За три секунды до конца бросок в упор отбила вратарь нашей команды Анна Карнаух.

В полуфинале Россия встретится с победителем пары Австралия — США.

Наивысшее достижение нашей сборной на чемпионатах мира — третье место.