Валерий Карпин возобновит тренерскую карьеру после ухода с "Матч ТВ"

Как сообщает официальный сайт телеканала, 31 июля станет последним рабочим днём телеэксперта.

В прощальном обращении, опубликованном на сайте, Карпин поблагодарил "Матч ТВ" за возможность поработать главным редактором футбольных трансляций и отметил, что начал "скучать по большому футболу".

По словам 48-летнего специалиста, он себя считает тренером и не намеревался развиваться как телеведущий.

Как сообщается, Карпин возьмёт перерыв, после которого он будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в футболе.

С февраля 2017 года Карпин занимал на телеканале должность главного редактора футбольных трансляций. Последним местом работы Карпина до прихода на телеканал было армавирское "Торпедо", с которым он выступал в ФНЛ. Ранее экс-наставника "Спартака" сватали в "Рубин" и тульский "Арсенал".