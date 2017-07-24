Два игрока сборной Сальвадора дисквалифицированы за кусание американцев — видео

Читайте также

Два игрока сборной Сальвадора дисквалифицированы за кусание американцев — видео

57

Фото: YouTube/Sportdude

Футболисты латиноамериканской команды Генри Ромеро и Дарвин Серен получили шесть и три матча дисквалификации соответственно после неудачной игры против сборной США (0:2).

Во время четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Сальвадора и США Генри Ромеро перед стандартным положением решил зубами проверить на прочность спину нападающего звёздно-полосатых Джози Алтидора.

Его почин был поддержан Сереном, который отомстил автору одного из голов Омару Гонсалесу.

Звание самого кусающегося футболиста в мире ранее удерживал Луис Суарес. По подсчётам английской прессы, за свою карьеру он собрал целую коллекцию из жертв, самой известной из которых был, конечно, Джорджо Кьеллини.

Добавим, что сборная США в итоге дошла до финала Кубка, где сыграет с Ямайкой. Последняя в полуфинале сделала то, что не удалось российским футболистам на Кубке конфедераций, — обыграла Мексику.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!