Пловчиха Ефимова вышла в финал ЧМ, обогнав заклятую соперницу из США

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Пловчиха Ефимова вышла в финал ЧМ, обогнав заклятую соперницу из США

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Фото: © Reuters/Stefan Wermuth

На стометровке брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта россиянка показала лучший результат, всего одну сотую уступив мировому рекорду.

Лучшая российская пловчиха показала время 1:04,36. Кинг — вторая с отставанием в 17 сотых секунды. Таким образом, в финале Ефимова и Кинг поплывут на соседних дорожках в центре будапештского бассейна.

Напомним, во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро Кинг заявляла, что Ефимова не должна участвовать в Играх из-за проблем с допингом в прошлом.

Финал в этом виде программы состоится завтра.

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