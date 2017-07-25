Андрей Рублёв: Первая победа в АТР — это какое-то чудо!

Российский теннисист в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал о своих впечатлениях от победы на турнире АТР в хорватском Умаге, ставшей первой в карьере.

На минувших выходных 19-летний москвич выиграл первый турнир мирового уровня в Хорватии, победив в финале итальянца Паоло Лоренци — 6:4, 6:2. Интересно, что Рублёв вообще не должен был выступать в основной сетке открытого чемпионата Хорватии: в квалификации он уступил венгру Аттиле Балажу, но благодаря травме одного из теннисистов был включён в число участников. И в итоге выиграл турнир в качестве lucky loser ("счастливого неудачника") — такого не было в мировом теннисе с 2009 года.

Добавим, что Андрей в 2014 году стал триумфатором юношеского "Ролан Гаррос" — так что основания надеяться на продолжение им славных традиций отечественного тенниса у российских болельщиков есть.

Впрочем, сам Рублёв и после своего успеха держится скромно: по его словам, ничего особенного он не сделал.

— Андрей, поздравляем вас с этой победой! У вас телефон разрывается от звонков, наверное? Что говорит мама? (Марина Марьенко долгое время тренировала Рублёва. — Прим. Лайфа)

— Звонков было не так много, как СМС-сообщений. (Смеётся.) Но вообще да, поздравили все, с кем общаюсь, в том числе в туре. Мама была очень счастлива.

— Нет опустошения? Всё-таки перейдён важный рубеж, не задаёте себе вопрос — что дальше? Какая следующая цель в карьере?

— Опустошения нет. Это всего лишь маленький шажок, и многие показывают результаты намного лучше, чем я. Так что в том, что я сделал, нет ничего особенного. Теперь надо работать ещё больше и лучше, чтобы удержаться на этом уровне. И прибавлять, конечно.

— В рейтинге вы поднялись на 38-ю строчку и почти догнали Карена Хачанова. Для вас важно быть первой ракеткой России?

— Да нет. Все теннисисты играют, чтобы стоять высоко в мире. Так что быть одним из лучших в России — это не так важно, как показывать хорошие результаты на мировом уровне.

— Вы выиграли турнир, по сути, даже не попав в основную сетку. Считаете себя везучим человеком?

— Честно, не знаю, везучий я или нет. Было много раз, когда казалось, что в простых вещах мне часто не везло. А бывает как сейчас: кажется, это какое-то чудо, так везти не может. Просто надо вкалывать и привлекать везение на свою сторону.

— Вас часто сравнивают с Маратом Сафиным, теперь и Евгением Кафельниковым — он тоже в 19 выиграл первый турнир АТР. Как вам такие сравнения?

— Мне приятно, конечно. Но я стараюсь быть собой и просто делать свою работу каждый день на максимуме.