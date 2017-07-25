Один из лучших российских хоккеистов отлучён от КХЛ из-за допинга

Как сообщила пресс-служба КХЛ, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов отстранён от соревнований на два года в связи с получением положительного результата допинг-пробы.

Запрещённые препараты были найдены в организме 36-летнего хоккеиста после совместной проверки Международной федерации хоккея и WADA. Срок дисквалификации — до 22 мая 2019 года. Как сообщается, спортсмен принимал стимуляторы и так называемые максирующие агенты.

Зарипов — один из величайших представителей современного российского хоккея. Он — единственный четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010 с "Ак Барсом", 2014, 2016 с магнитогорским "Металлургом") и трёхкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014).

В межсезонье Зарипов вернулся из "Магнитки" в "Ак Барс".