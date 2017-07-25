ФХР окажет поддержку Зарипову, попавшемуся на допинге

Читайте также

ФХР окажет поддержку Зарипову, попавшемуся на допинге

548

Фото © РИА Новости/Алексей Куденко 

Спортивное издание "Чемпионат.com" приводит слова представителя пресс-службы Федерации хоккея России.

— Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга. И наши врачи, и врачи сборной постоянно контактируют с коллегами из клубных команд. К сожалению, контролировать всё, что делают игроки, невозможно.

— Зарипов — превосходный мастер, очень именитый игрок, который провёл блестящую карьеру. Федерация хоккея России не забудет его заслуги и окажет ему поддержку, — сообщили в пресс-службе ФХР.

Напомним, что ранее стало известно о положительной допинг-пробе Даниса Зарипова. КХЛ уже отстранила 36-летнего спортсмена на два года от соревнований.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!