Зарипов и ещё 5 российских хоккеистов, попавшихся на допинге

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Зарипов и ещё 5 российских хоккеистов, попавшихся на допинге

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Алексей Куденко/Константин Чалабов

После того как стало известно о положительной допинг-пробе Даниса Зарипова, Лайф предлагает вам подборку других наших хоккеистов, которые также были замешаны в подобных скандалах.

Сергей Зиновьев

Перед самым стартом чемпионата мира — 2004 нападающий "Ак Барса" Сергей Зиновьев попался на допинге. В его организме были обнаружены следы марихуаны. Конечно, нападающий сразу же был отчислен из сборной. Следом Федерация хоккея России дисквалифицировала его на три месяца.

<p>Сергей Зиновьев.</p><p>Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко</p>

Дмитрий Вишневский

27-летний защитник московского "Динамо" Дмитрий Вишневский был замешан в допинг-скандале, когда ему было всего 19. Тогда он выступал за "Спартак" и молодёжную сборную России. В его организме было обнаружено вещество "гидрохлортиазид", как и в случае с Данисом Зариповым. Но Вишневский отделался лишь предупреждением. Антидопинговый комитет не стал применять санкции к хоккеисту из-за заболевания, связанного с сердечно-сосудистой системой, которое чуть не лишило его карьеры в большом спорте. Врачи запрещали ему играть, но Дмитрий настаивал. В ходе разбирательств выяснилось, что этот препарат Вишневскому был назначен официально, а РУСАДА была уведомлена вовремя.

<p>Дмитрий Вишневский.</p><p>Фото © РИА Новости / Владимир Федоренко</p>

Антон Белов

30-летний защитник петербургского СКА Антон Белов тоже был замешан в допинг-скандале. Будучи ещё игроком омского "Авангарда" в 2012-м, во время финальной серии плей-офф КХЛ у него обнаружили запрещённое вещество "метилгексанамин". Белов был отстранён на три месяца от учебно-тренировочных сборов и соревнований.

<p>Антон Белов.</p><p>Фото © РИА Новости / Алексей Куденко</p>

Максим Рыбин

Вслед за Беловым в 2012-м попался на допинге и Максим Рыбин. Перед началом третьего этапа Евротура у нынешнего игрока "Северсталя" был обнаружен в организме стимулятор "сибутрамин", находящийся в категории "особый". Именно поэтому РУСАДА разрешила Рыбину участвовать в КХЛ за СКА, которому он тогда принадлежал.

<p>Максим Рыбин.</p><p>Фото © РИА Новости / Алексей Филиппов</p>

Максим Мамин

29-летний нападающий магнитогорского "Металлурга" Максим Мамин в молодости был уличён в применении допинга. В 2008 году на молодёжном чемпионате мира у российского хоккеиста был обнаружен запрещённый препарат "норандростерон". В ходе расследования выявили, что вещество попало в его организм извне, но Международная федерация хоккея всё же дисквалифицировала Мамина на два года. Правда, после апелляции ему сократили срок до года.

<p>Максим Мамин.</p><p>Фото © РИА Новости / Алексей Филиппов</p>

Напомним, что Даниса Зарипова отстранили от соревнований на два года за положительный допинг-тест. В организме спортсмена были обнаружены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Федерация хоккея России, а также клубы "Ак Барс" и "Металлург" (Магнитогорск) заявили, что окажут поддержку Зарипову.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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