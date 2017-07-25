Зарипов и ещё 5 российских хоккеистов, попавшихся на допинге

После того как стало известно о положительной допинг-пробе Даниса Зарипова, Лайф предлагает вам подборку других наших хоккеистов, которые также были замешаны в подобных скандалах.

Сергей Зиновьев

Перед самым стартом чемпионата мира — 2004 нападающий "Ак Барса" Сергей Зиновьев попался на допинге. В его организме были обнаружены следы марихуаны. Конечно, нападающий сразу же был отчислен из сборной. Следом Федерация хоккея России дисквалифицировала его на три месяца.

Дмитрий Вишневский

27-летний защитник московского "Динамо" Дмитрий Вишневский был замешан в допинг-скандале, когда ему было всего 19. Тогда он выступал за "Спартак" и молодёжную сборную России. В его организме было обнаружено вещество "гидрохлортиазид", как и в случае с Данисом Зариповым. Но Вишневский отделался лишь предупреждением. Антидопинговый комитет не стал применять санкции к хоккеисту из-за заболевания, связанного с сердечно-сосудистой системой, которое чуть не лишило его карьеры в большом спорте. Врачи запрещали ему играть, но Дмитрий настаивал. В ходе разбирательств выяснилось, что этот препарат Вишневскому был назначен официально, а РУСАДА была уведомлена вовремя.

Антон Белов

30-летний защитник петербургского СКА Антон Белов тоже был замешан в допинг-скандале. Будучи ещё игроком омского "Авангарда" в 2012-м, во время финальной серии плей-офф КХЛ у него обнаружили запрещённое вещество "метилгексанамин". Белов был отстранён на три месяца от учебно-тренировочных сборов и соревнований.

Максим Рыбин

Вслед за Беловым в 2012-м попался на допинге и Максим Рыбин. Перед началом третьего этапа Евротура у нынешнего игрока "Северсталя" был обнаружен в организме стимулятор "сибутрамин", находящийся в категории "особый". Именно поэтому РУСАДА разрешила Рыбину участвовать в КХЛ за СКА, которому он тогда принадлежал.

Максим Мамин

29-летний нападающий магнитогорского "Металлурга" Максим Мамин в молодости был уличён в применении допинга. В 2008 году на молодёжном чемпионате мира у российского хоккеиста был обнаружен запрещённый препарат "норандростерон". В ходе расследования выявили, что вещество попало в его организм извне, но Международная федерация хоккея всё же дисквалифицировала Мамина на два года. Правда, после апелляции ему сократили срок до года.

Напомним, что Даниса Зарипова отстранили от соревнований на два года за положительный допинг-тест. В организме спортсмена были обнаружены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Федерация хоккея России, а также клубы "Ак Барс" и "Металлург" (Магнитогорск) заявили, что окажут поддержку Зарипову.