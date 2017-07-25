Павел Буре: Сознательно или случайно принимал допинг Зарипов? Спросите у него!

Легендарный российский хоккеист Павел Буре прокомментировал Лайфу новость о двухлетней дисквалификации нападающего "Ак Барса" и трёхкратного чемпиона мира Даниса Зарипова после обнаружения положительных допинг-проб.

— Что почувствовали, когда узнали новость о дисквалификации Зарипова?

— Сожаление. Очень жаль, что такой хоккеист не сможет выступать в ближайшее время и радовать своей игрой. Данис — очень хороший игрок, который много сделал для страны и КХЛ.

— Думаете, теперь он завершит карьеру?

— Вернуться будет очень сложно. Тем более в таком возрасте, когда у тебя два года не будет игровой практики. А она крайне важна.

— Верите в то, что он сознательно принимал допинг?

— Знаете, мне сложно говорить за других — сознательно или случайно... Это у Даниса надо спрашивать.

— В ходе вашей карьеры вам приходилось слышать о допинге — может быть, у партнёров, соперников?

— Я всё-таки завершил карьеру 15 лет назад. У нас были другие правила, да и допинг другой. Я точно не принимал, да и вокруг разговоров об этом никогда не слышал. Но в любом случае нельзя сравнивать те времена и нынешние.

— На ваш взгляд, нет ли в антидопинговых правилах, которые существуют сейчас, субъективности?

— В правилах прежде всего должна быть стабильность. Возьмите прошлогоднюю историю с мельдонием, когда многие наши спортсмены в один момент "попались" на изменении правила. Потом его же отменили. Это, конечно, ненормально и необъективно. Но в ситуации с Зариповым искать "заговоры" бесполезно.

Лайф уже спросил Зарипова о том, кто виноват в ситуации — его ответ можно прочитать здесь.