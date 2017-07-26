Глухонемой борец-художник: Пример Нурмагомедова ведёт меня к золоту Сурдлимпиады

Лайф взял интервью у 21-летнего борца Кирилла Ковалёва, с рождения не имеющего возможности слышать и говорить с людьми, но при этом не теряющего надежды.

На прошлой неделе Лайф писал о мастер-классе российского бойца Хабиба Нурмагомедова в Москве. Тогда прямо перед пресс-конференцией произошёл трогательный момент: один из молодых фанатов подарил представителю UFC свои рисунки. В ответ Хабиб пригласил ученика на поединок, который получился довольно равным.

Как оказалось, соперником Нурмагомедова был 21-летний глухонемой борец Кирилл Ковалёв. За время тренировки он ни разу не подал вида и не привлёк внимания к своим проблемам и в общении остаётся скромным и жизнерадостным человеком — об этом можно было сделать вывод только по смайлам в переписке. По словам Кирилла, пример Хабиба вдохновляет его на собственные спортивные успехи, а главной целью является золото на следующей Сурдлимпиаде.

— Я родился в Волгограде, отец — осетин, мама — русская. Мои родители — глухие, и я не слышу с рождения. Родственники говорящие, — рассказывает Кирилл.

— В греко-римскую борьбу я пришёл в 14 лет. И, если честно, спортзал стал для меня вторым домом. Хотя в случае со мной домов вообще довольно много можно найти: часто перемещался за свою недолгую жизнь. Например, жил в Нидерландах.

— В связи с чем такой переезд?

— Отец уезжал на заработки и стажировался в качестве футбольного тренера. Сейчас он, кстати, вице-президент Федерации футбола для глухих. А я ходил в школу. 6 лет там прожил в общей сложности. Там очень много счастливых людей и семей. В школе было много праздников, развлекательных мероприятий, это прекрасно.

— Отношение к глухонемым лучше там или здесь?

— Там к инвалидам народ и государство относятся намного внимательнее. Но у нас в последние годы тоже властями многое делается для адаптации таких людей, как в спорте, так и, в принципе, в бытовом плане. Хотелось бы, конечно, чтобы больше развивали сервисы для инвалидов. Без сурдопереводчика бывает сложно, но хорошо, что я учился в школе и меня обучили грамоте. Плюс повезло, что у нашей семьи ещё есть друг детства, он как раз работает сурдопереводчиком и часто мне помогает.

Если брать в целом, в Голландии и России разные люди. Но в России всё же мне лучше, это моя Родина. Русские — люди воспитанные и сильные духом.

— На мастер-классе вы подарили Хабибу Нурмагомедову свои рисунки. Где учились рисовать?

— Я так рисую, нормально. Вот моя мама — действительно хорошо. Я следую за ней, она меня и научила. Занимаюсь этим делом с 5 лет, стараюсь, и мне очень нравится.

— Хабиб у вас получается очень здорово. Давно за ним следите?

— Он для меня — кумир, пример для подражания. Начал следить за ним в 2014 году, после того как он начал набирать популярность в UFC. Он занимается борьбой с детства, как я, и сейчас стал спортивным героем России. Слежу за его техникой. Хорошо бы, чтоб он поделился со мной своими секретами!

— Какая ваша главная спортивная цель?

— Я хочу выиграть Сурдлимпиаду — Олимпиаду для глухих. Следующая будет проходить в Токио в 2021 году, готовлюсь к борьбе за золото там. А пока мы переписываемся, как раз смотрю сейчас Сурдлимпиаду в Турции, идёт в данный момент. Сейчас предварительные схватки по греко-римской борьбе, болею за наших всей душой!

— Просматриваете возможных соперников?

— Да, запоминаю тактические приёмы, интересные моменты.

— Отсутствие слуха влияет на выступления?

— Практически никак. Разве что я не слышу тренера во время схватки. Но в паузах и перерывах обязательно смотрю на него и на подсказки, которые он даёт.

— В борьбе с Хабибом вы практически не уступали.

— Он, конечно, боролся со мной не в полную силу. Было очень приятно, что он выбрал меня для спарринга. Он близок к народу, это подкупает и мотивирует ещё больше заниматься и трудиться, чтобы добиться высоких результатов!