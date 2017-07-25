"Реал" купит у русского миллиардера игрока за 180 миллионов евро

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"Реал" купит у русского миллиардера игрока за 180 миллионов евро

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Фото: Twitter/FootyStats_org

Как сообщает испанская газета Marca, мадридцы договорились с французским "Монако" о переходе лидера команды Килияна Мбаппе.

18-летний нападающий монегасков и сборной Франции перейдёт за астрономическую сумму в 180 миллионов евро, никогда не фигурировавшую в трансферной истории футбола. На данный момент рекордным является переход Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" в прошлом году за 105 млн евро.

Напомним, ранее владелец "Монако", российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев заявлял, что не отпустит игрока за сумму меньше вышеупомянутой. Клуб из княжества грозил обращением в ФИФА за переговоры с Мбаппе в обход официальных представителей команды.

Как сообщает Marca, футболист подпишет с испанским клубом контракт на шесть лет.

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