"Реал" купит у русского миллиардера игрока за 180 миллионов евро

Как сообщает испанская газета Marca, мадридцы договорились с французским "Монако" о переходе лидера команды Килияна Мбаппе.

18-летний нападающий монегасков и сборной Франции перейдёт за астрономическую сумму в 180 миллионов евро, никогда не фигурировавшую в трансферной истории футбола. На данный момент рекордным является переход Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" в прошлом году за 105 млн евро.

Напомним, ранее владелец "Монако", российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев заявлял, что не отпустит игрока за сумму меньше вышеупомянутой. Клуб из княжества грозил обращением в ФИФА за переговоры с Мбаппе в обход официальных представителей команды.

Как сообщает Marca, футболист подпишет с испанским клубом контракт на шесть лет.