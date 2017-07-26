Боец ММА Минеев — о предстоящем поединке, Нурмагомедове и Макгрегоре

В преддверии Fight Nights Global 71 Лайф пообщался с 27-летним российским бойцом Владимиром Минеевым, который в главном бою вечера сразится с 28-летним греком Андреасом Михайлидисом.

— Владимир, расскажите, как прошла подготовка перед боем?

— Хорошо. Первый этап состоялся в спортивном лагере "Аист", который находится в посёлке Манас Республики Дагестан, а второй — в Махачкале на базе борцовского клуба "Спарта". Тренируюсь с 2013 года под руководством Расула Магомедалиева и Махача Магомедова. Это тренеры академии ММА Дагестана и клуба Eagles.

— Изначально вашим соперником должен был стать француз Файкал Хуцын, но из-за травмы вынужден был отказаться от участия на этом турнире. Смена противника буквально за считаные дни до поединка привнесла трудности по ходу подготовки?

— Конечно, в этом плане у нас были определённые трудности. Но это естественный форс-мажор, который имеет место быть. Всегда нужно быть ко всему готовым. Пользуясь случаем, хочу сказать, что я благодарен Михайлидису. Он не позволил моему выступлению на турнире не состояться и вышел на замену. Большой респект ему!

— Сейчас вы его благодарите, но в "Инстаграме" у вас завязалась словесная перепалка...

— Ну, а куда без этого? Вот даже вы в курсе об этом. Если бы мы этого не делали, то, может быть, вам это было не так интересно. Сейчас такое время, что, будучи скромным и осторожным, можно остаться забытым. Люди, на которых равняется сегодняшняя молодёжь, — это те, кто язык за зубами не держит.

— Как бы вы охарактеризовали своего соперника как бойца?

— Крепкий и агрессивный парень. Он сильно мотивирован на бой со мной, и можно понять почему. Он со спортсменами такого класса ещё не выходил в клетку. Поэтому, когда он написал, что я не дрался с "ударниками" такого класса, как он, то у меня к нему встречный вопрос: дрался ли он с "ударниками" такого класса, как я? Посмотрим, что из этого выйдет!

FIGHT NIGHTS GLOBAL 71. Москва, 29 июля, ГЦКЗ "Россия". Владимир Минеев (Россия) - Андреас Михайлидис (Греция). Публикация от MMA - FIGHT NIGHTS GLOBAL (@fightnights) Июл 14 2017 в 10:33 PDT

— Что сейчас происходит с ММА в России?

— Вот тут я бы хотел сказать большое спасибо группе "Сумма" за их вклад в развитие единоборств в России и за помощь проведении подобных турниров. На сегодняшний день единоборства в России вышли на принципиально новый уровень. Считаю, что Fight Nights внесла в это большую лепту. Наши поединки проходят на высоком уровне. Противостояния становятся международными. Взгляды любителей единоборств со всего мира притягиваются в день проведения события. Турниры проходят на территории всей России: и на Дальнем Востоке, и в Сибири. Недавно в Бурятии прошло мероприятие. Я считаю, что всё это очень положительно влияет на развитие единоборств в нашей стране.

— Как обстоят дела с единоборствами в регионах? Они так же популярны?

— Подобные турниры как раз и выявляют развитие нашего вида спорта по всей стране. С уверенностью могу сказать, когда турнир прошёл в том или ином городе, после него мальчишки идут в зал. Они видят в спортсменах своих героев и хотят быть такими же сильными и известными.

Публикация от Владимир Минеев/VladimirMineev (@mineevmma) Июн 10 2017 в 12:25 PDT

— Не кажется ли вам, что в России смешанные единоборства становятся больше похожими на шоу?

— Это, наверное, влияние Запада сказывается. Хотя в наших залах такое не приветствуется. У наших парней есть некий кодекс мужчины и воина. Они не опускаются до оскорблений своего соперника, но во всём нужно знать чувство меры и золотую середину. Нам нужно популяризировать наш вид спорта и придать смешанным единоборствам другое значение. Ещё с 90-х смешанные единоборства воспринимают как рукопашный бой, где людей убивают и за маленькие деньги заставляют драться. Но это же совсем не так. Это всестороннее комплексное развитие. Я считаю, что те мальчики, которые занимаются единоборствами, всегда встанут на защиту родины. Это именно те, кто возьмёт винтовку в руки и пойдёт воевать. Единоборства — это сугубо мужское занятие.

— По вашему мнению, зачем Конор Макгрегор пришёл в бокс и для чего этот поединок с Флойдом Мейвезером?

— Понятно, что Макгрегор не самый сильный боец. Даже незаконченное противостояние с Хабибом Нурмагомедовым оставляет вопросы за ним. Но этот человек уникальный в плане медийности и пиара себя. В этом аспекте промоутер поединка смог его преподнести американской публике так, как они любят. Во многом это шоу, конечно. Лично я согласен с высказыванием такого "динозавра" бокса, как Бернард Хопкинс, что это всё-таки ниже мужского достоинства — выливать столько грязи и терпеть, когда на тебя тоже выливают грязь. Они же серьёзные мужчины, на которых смотрят миллионы мальчишек и любителей единоборств. Я уверен, как бы то ни было, нужно оставаться мужчинами. Не всё в этом мире можно купить за деньги.

— Но вы лично будете смотреть этот поединок?

— Конечно, я буду в курсе того, что там произошло. Но сказать, что я этого очень жду, не могу. Думаю, самое яркое и обсуждаемое проходит именно сейчас.

— Выше вы уже упомянули Нурмагомедова. С чем связана его такая популярность, как думаете?

— Единоборства в нашей стране любят, да и Хабиб — перспективный спортсмен. Все ждут от него побед и следят за его жизнью. Он подбирается к вершине UFC. Мы все желаем ему удачи и побед. Всегда переживаем и следим за ним.

Каждая тренировка делает тебя лучше! #архив #boxing #fightnights Публикация от Владимир Минеев/VladimirMineev (@mineevmma) Июн 9 2017 в 6:39 PDT

— Ваши родители врачи...

— Да, мой отец врач, а мама всю жизнь медсестрой проработала.

— Правда, что вы в детстве присутствовали даже на операциях с отцом?

— Да, был там. Я и литературу специальную изучал.

— Медицинские знания пригодились? Сможете без проблем оказать первую помощь кому-нибудь?

— Да, знания мне пригодились. Без проблем смогу оказать помощь, если понадобиться. Спорт высших достижений — это многогранный аспект. Нужно знать всё.

Напомним, что в субботу, 29 июля, в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 71. На счету Минеева девять побед и одно поражение. Его же соперник провёл 11 поединков в смешанных единоборствах, где одержал девять побед.