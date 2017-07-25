Пранк в "Краснодаре". Румынскому игроку Ивану пообещали за игру машины и часы

Новобранец команды Андрей Иван ещё ни разу не вышел на поле, но уже феерит в СМИ.

Сегодня в интервью румынскому сайту Prosport 20-летний нападающий без тени сомнения заявил, что в российской команде за хорошие выступления ему будут платить машинами и часами. Как рассказал Иван в разговоре с журналистом, по автомобилю за каждое признание лучшим игроком матча ему обещал давать сам президент "Краснодара" Сергей Галицкий:

— Президент сказал, что столько раз, сколько я буду признаваться игроком матча, буду получать часы и машину. Это подтвердили и партнёры по команде.

Правда, прошло совсем немного времени, и оказалось, что информация о баснословных подарках от краснодарского руководства — фейк. Гендиректор клуба Владимир Хашиг в интервью заявил, что "над футболистом кто-то жёстко подшутил".

— Прочитали эти слова, посмеялись. Вероятно, кто-то из членов команды подшутил над Андреем, и довольно жёстко. Мы таких подарков себе не позволяем, это принцип клуба.

Единственный подарок, который у нас есть, — памятные часы с эмблемой клуба за 100 проведённых в "Краснодаре" матчей.

Добавим, что сегодня игрок также отметился в своём "инстаграме", выложив (видимо, приободрившись лженовостями от Галицкого) фотографию с дорогими автомобилями и подписью: "Не хочу быть известным, но хочу много зарабатывать".

Ранее Андрей Иван прописал в своём контракте с "быками" пункт, согласно которому он может исполнять кульбиты после забитых мячей.