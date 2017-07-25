Российский пловец Красных завоевал бронзу на чемпионате мира

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Российский пловец Красных завоевал бронзу на чемпионате мира

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

22-летний Александр Красных в заплыве на 200 метров вольным стилем стал третьим благодаря рывку на последних метрах дистанции.

На последний отрезок россиянин уходил одним из аутсайдеров, но на последних 50 метрах показал второе время и буквально выгреб бронзовую медаль из-под рук британца Данкана Скотта, опередив его на 0,04 секунды.

Золото выиграл китайский пловец Сунь Янь (1.44,39) серебро — у американца Таунли Хааса (1.45,04).

Ещё один представитель России Михаил Довгалюк показал седьмое время(1.46,02).

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