Рядом со стадионом "Спартака" может появиться улица имени Черенкова

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заместителя председателя совета муниципальных образований столицы Илью Свиридова.

Недалеко от домашнего стадиона московского "Спартака" "Открытие-арена" в Москве может появиться улица имени выдающегося советского и российского футболиста Фёдора Черенкова. С такой просьбой обратился к мэру Москвы глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

— Память о нём обязательно должна быть увековечена. Важно сделать это сейчас, пока живы ещё и те, кто играл вместе с народным футболистом, и те, кого он тренировал. Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину с просьбой о переименовании проектируемого проезда № 5219, проходящего рядом со стадионом "Открытие-арена", в улицу Черенкова, — сказал Свиридов.

Отметим, что 25 июля Черенкову исполнилось бы 58 лет. Он является рекордсменом "Спартака" по количеству проведённых игр (515). За сборную СССР и России сыграл 398 матчей.