Юлия Ефимова извинилась за бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта

Лучшая пловчиха России обратилась к поклонникам, чтобы оправдаться за третье место и поблагодарить за поддержку.

Звезда мирового плавания Юлия Ефимова, выйдя в финал стометровки брассом с лучшим результатом, не справилась с нервами и в заключительном заплыве пришла к финишу только третьей. Несмотря на неудачу, ведь от Юли все ждали только золота, спортсменка нашла в себе силы и обратилась к поклонникам.

— Да, я человек! Просто человек, — написала Юля на своей страничке в соцсети. — Который живёт эмоциями: улыбается, плачет, смеётся, злится и искренне радуется, верит и разочаровывается. В этом и есть прелесть жизни.

Если было бы всё так, как мы хотели, возможно, это было бы не так интересно.

Спасибо всем вам за вашу бесконечную поддержку, добрые слова и веру. Безумно приятно, когда за тебя болеет вся страна и даже люди из других уголков мира. Это бесценно. Работаем дальше!

Крик души Юлии вызвал бурю эмоций со стороны почитателей её незаурядного таланта. Слова поддержки девушке написали сотни людей изо всех уголков нашей страны:

kir_zakharov: Верим в успех на 200 и полтиннике!

netzwerk_mensch: Юля, спасибо тебе) Всегда за тебя будем болеть :)) С бронзой :)

kolesovartem@pryanya93: Юля, ты молодчина!!! не сбавляй обороты!!! Болеем за тебя!

swaggy_777: Юля, вы большая молодец! Удачи вам! Гордимся вами!

lexiyes: Лучшая и не обсуждается ❤️

ecvidis: Юля лучшая!!! Вперёд!!!! К цели!!!!

igotsmthnew: Теперь нужно разозлиться, верим! Порви их!

california009: УМНИЧКА, порви всех )))

vita_simonova: Ты молодец!!! Поздравляю! Ещё один из этапов жизни в твою копилку, чтобы стать только сильнее!!!

olga.moscoww: Юля, ты наша ГОРДОСТЬ!!!

olkh.nastya@pryanya93: красотка!!! Так держать)

Специалисты, в частности двукратный олимпийский чемпион пловец Денис Панкратов, считают, что Ефимова, несмотря на свой сильный характер, просто не справилась с давлением и результат, возможно, был бы иным, если бы в финал спортсменка попала со второго или даже третьего места.

Грустненько конечно что третья но все равно молодец #ЧМ2017 #плавание #юлияефимова #третьеместо Публикация от anikina.zlata (@anikina.zlata) Июл 25 2017 в 11:21 PDT

В начале чемпионата мира Ефимова мечтала выиграть три золотые медали из трёх возможных, но в её планы вмешалась судьба. Однако огорчаться не стоит. Нашей звезде по силам обойти заклятых американок и завоевать в Будапеште желанную золотую медаль и не одну — на дистанциях в 200 метров и в 50.