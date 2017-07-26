Юлия Ефимова извинилась за бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта

Звезда мирового плавания Юлия Ефимова, выйдя в финал стометровки брассом с лучшим результатом, не справилась с нервами и в заключительном заплыве пришла к финишу только третьей. Несмотря на неудачу, ведь от Юли все ждали только золота, спортсменка нашла в себе силы и обратилась к поклонникам.
— Да, я человек! Просто человек, — написала Юля на своей страничке в соцсети. — Который живёт эмоциями: улыбается, плачет, смеётся, злится и искренне радуется, верит и разочаровывается. В этом и есть прелесть жизни.
Если было бы всё так, как мы хотели, возможно, это было бы не так интересно.
Спасибо всем вам за вашу бесконечную поддержку, добрые слова и веру. Безумно приятно, когда за тебя болеет вся страна и даже люди из других уголков мира. Это бесценно. Работаем дальше!
Да, я человек! Просто человек. Который живёт эмоциями: улыбается, плачет, смеётся , злится и искренне радуется, верит и разочаровывается. В этом и есть прелесть жизни. Если было бы все так, как мы хотели , возможно , это было бы не так интересно. Спасибо всем Вам за Вашу бесконечную поддержку, добрые слова и веру. Безумно приятно , когда за тебя болеет вся страна и даже люди из других уголков мира . Это бесценно ❤️ Работаем дальше
Крик души Юлии вызвал бурю эмоций со стороны почитателей её незаурядного таланта. Слова поддержки девушке написали сотни людей изо всех уголков нашей страны:
kir_zakharov: Верим в успех на 200 и полтиннике!
netzwerk_mensch: Юля, спасибо тебе) Всегда за тебя будем болеть :)) С бронзой :)
kolesovartem@pryanya93: Юля, ты молодчина!!! не сбавляй обороты!!! Болеем за тебя!
swaggy_777: Юля, вы большая молодец! Удачи вам! Гордимся вами!
lexiyes: Лучшая и не обсуждается ❤️
ecvidis: Юля лучшая!!! Вперёд!!!! К цели!!!!
igotsmthnew: Теперь нужно разозлиться, верим! Порви их!
california009: УМНИЧКА, порви всех )))
vita_simonova: Ты молодец!!! Поздравляю! Ещё один из этапов жизни в твою копилку, чтобы стать только сильнее!!!
olga.moscoww: Юля, ты наша ГОРДОСТЬ!!!
olkh.nastya@pryanya93: красотка!!! Так держать)
Специалисты, в частности двукратный олимпийский чемпион пловец Денис Панкратов, считают, что Ефимова, несмотря на свой сильный характер, просто не справилась с давлением и результат, возможно, был бы иным, если бы в финал спортсменка попала со второго или даже третьего места.
В начале чемпионата мира Ефимова мечтала выиграть три золотые медали из трёх возможных, но в её планы вмешалась судьба. Однако огорчаться не стоит. Нашей звезде по силам обойти заклятых американок и завоевать в Будапеште желанную золотую медаль и не одну — на дистанциях в 200 метров и в 50.
- Популярные
- По времени