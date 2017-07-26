Тренер "Селтика" поссорился с фанатами после баннера об ирландских сепаратистах

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Тренер "Селтика" поссорился с фанатами после баннера об ирландских сепаратистах

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Фото: Twitter/DR_Celtic

Болельщики чемпионов Шотландии по футболу потребовали отставки Брендана Роджерса, а он — выгнать активных фанатов со стадиона.

Скандал вспыхнул после игры "Селтика" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов против североирландского "Линфилда". Во время матча на трибуне поклонников "кельтов" вывесили баннер, на котором тренера сравнили со снайпером Ирландской республиканской армии, а сопровождалась художественная композиция песнями во славу ирландских сепаратистов. На трибунах едва не вспыхнула драка: болельщики "Линфилда" придерживаются юнионистских позиций, то есть сохранения членства в Соединённом Королевстве.

<p>Фанаты шотландского &#34;Селтика&#34; на матче Лиги чемпионов выступили за объединение Ирландии. Фото: Twitter/DR_Celtic</p>

Как сообщает The Sun, теперь фанатам "Селтика", одним из самых громких и активных в Европе, угрожает двухматчевая дисквалификация. Причём её инициаторами стали сами руководители клуба. Роджерс, по информации газеты, поддержал решение начальства. Несколько лет назад 44-летний специалист едва не принёс чемпионство в Англии "Ливерпулю".

Впрочем, шотландские фанаты также молчать не намерены и активно требуют отставки наставника из-за его политической неблагонадёжности.

"Селтик" в итоге прошёл "Линфилд" по сумме двух матчей со счётом 6:0, теперь у шотландцев на очереди норвежский "Русенборг".

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