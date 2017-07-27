"Не отдали долги и даже не вручили медали". Жёны хоккеистов "Динамо" негодуют

Лайф пообщался с супругой хоккеиста "Динамо" (Балашиха) Марка Лыпкань Ксенией, которая, как и остальные жёны, уже просто отчаялась и не знает, у кого просить помощи.

Начнём с предыстории. "Динамо" (Балашиха) — это фармклуб московской команды, который был основан в 2010 году. По итогу прошлого сезона он выиграл чемпионат ВХЛ, но совсем недавно команда прекратила своё существование...

"Динамо" (Балашиха) входило в структуру АНО "Объединённый хоккейный клуб Динамо", которая имеет долги, измеряемые в миллиардах. На днях стало известно, что организация обратилась в суд с целью признания её банкротом. Перед игроками всех трёх команд "Динамо", выступающих в КХЛ, ВХЛ и МХЛ, руководство имеет, по информации ряда СМИ, задолженность в размере более 780 миллионов рублей.

Не так давно в "Динамо" сменилось руководство. Теперь у руля бело-голубых — ООО "Хоккейный клуб Динамо" во главе с Сергеем Фёдоровым. Вместе с ВФСО "Динамо", которое и является фактическим владельцем хоккейных клубов, на вопрос про участие в ВХЛ ответили, что "не видят целесообразности в существовании команды".

Несмотря на все сложности, основная команда московского "Динамо" примет участие в следующем сезоне КХЛ и даже продолжит играть на "ВТБ-арене", хотя имеется крупный долг и за аренду этого спортивного сооружения. А вот как быть хоккеистам, отстаивающим честь "Динамо" в ВХЛ, и их молодым семьям, которые остались без команды и денег, — большой вопрос...

Супруга Марка Лыпкань, который выступал в балашихинском "Динамо", рассказала Лайфу, как они пытаются вернуть свои законные деньги.

— Длится эта история давно. Мы уже просто отчаялись, что никто не может помочь нам в сложившейся ситуации, — начала рассказ Ксения Лыпкань. — Я скажу от лица многих жён и подруг хоккеистов. Наши ребята играли в хоккейном клубе "Динамо" (Балашиха). Последние два года в команде были проблемы с деньгами — постоянные задержки с заработной платой. В прошлом году тоже задерживали, но позже всё выплачивали. Поэтому и в этот раз никто не удивился очередным долгам. Все ждали, когда их погасят.

— Но их так и не погасили?

— Да о чём говорить, если ребята выиграли свой чемпионат, а им даже не организовали церемонию награждения и не вручили медали? Хоккеистам пришлось самим идти, искать сотрудника и просить отдать медали хотя бы так. Даже спасибо не сказали за победу в ВХЛ!

Дошло всё до того, что, когда было принято решение о расформировании команды "Динамо" (Балашиха), ребятам никто не позвонил и не предупредил. Мы узнали об этом из социальных сетей. И пока мы не напомнили о себе и не взяли вопрос под свой контроль, никто не занимался оформлением мастеров спорта для команды. Сейчас за это отвечает сотрудник, который перешёл в новую команду "Динамо", и, насколько мы поняли, документы уже оформляются.

лучшая команда1️⃣ #динамобалашиха #плейофф2017 #чемпионы Публикация от @gorelova Апр 19 2017 в 5:20 PDT

— О какой сумме задолженности идёт речь?

— В общей сложности хоккеистам нашей команды они должны заплатить 60 миллионов рублей. Это задолженность за две последние зарплаты и премиальные за весь сезон. Наличие премиальных указано в контрактах. У нас есть и приказ о премировании, в котором прописаны суммы и то, как высчитываются премии. В Федерации хоккея России нам дали предварительный расчёт, который им присылали из "Динамо". Видимо, клуб готовился выплатить деньги, но затем сменилось руководство, и теперь это никому не интересно. Старое руководство не хочет возвращать долги и говорит, что "клуба-то уже нет", а новые руководители отмечают, что это не их долги и отдавать они не собираются. Теперь вместо того, чтобы готовиться к сезону, хоккеисты думают, как им вернуть свои деньги.

— В какие инстанции вы обращались?

— Куда мы уже только не обращались! Ходили в Федерацию хоккея России, в профсоюз, приёмную президента... Наше дело есть и в суде. В прокуратуре, как и в ФХР, нам сказали, что это не в их компетенции. Везде мы слышим только один ответ: "Мы вас понимаем, но помочь ничем не можем".

— Вообще никакой помощи не последовало?

— Помощи было не много. Например, в приёмной президента наше заявление направили в Министерство спорта, оттуда — в Министерство труда, где его передали в Министерство социальной занятости. После долгих хождений заявление было отправлено в прокуратуру, а оттуда — в трудовую инспекцию, но на тот момент мы её сами уже туда отнесли. В дисциплинарном комитете профсоюза помогли получить статус свободного агента игрокам и оформить иски в суд. Но что делать дальше, мы просто не представляем.

Публикация от Artem Lesnikov (@lesnikov17) Июл 25 2017 в 11:27 PDT

— Чем сейчас занимаются все хоккеисты?

— Большинство разошлось по другим командам. Нескольким игрокам предложили остаться в новом "Динамо", а некоторые на данный момент не имеют клуба.

— Ваш муж нашёл команду?

— Мы сейчас в красноярском "Соколе". Считаю, нам повезло, что они нам сами позвонили и предложили работу.

#россия#москва#балашиха#динамо#динамобалашиха#плейофф#лучшие#победа#russia#moscow#balashiha#playoffs#like#follow#like4like#follow4follow#электросталь#ногинск#electrostal#noginsk Публикация от Artem Lesnikov (@lesnikov17) Апр 20 2017 в 9:20 PDT

Во всей этой истории интересно то, что хоккейное "Динамо" — легендарный клуб, имеющий чемпионские титулы СССР, СНГ, МХЛ, России и КХЛ, что является уникальным достижением. Это клуб с великими традициями, который сам же очернил свою богатую историю.