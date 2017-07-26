Российский футбольный клуб оштрафовали за неправильный выход из своего автобуса

Читайте также

Российский футбольный клуб оштрафовали за неправильный выход из своего автобуса

254

Фото: © sports.ru/Блог "Автобусы и спорт"

Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, 10 тысяч рублей заплатит тульский "Арсенал".

По словам главы комитета Артура Григорьянца, футболисты "Арсенала" перед матчем второго тура против "СКА-Хабаровск" неправильно выходили из клубного автобуса:

— Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а они выходили из всех дверей. Тем самым нарушен технический регламент. Мы приняли решение оштрафовать "Арсенал" на 10 тысяч рублей.

Несмотря на спорный способ, которым игроки "Арсенала" покинули своё транспортное средство, они всё же выиграли у СКА — 1:0.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!