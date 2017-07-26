Спартаковец Промес поддержал Мейвезера в бою с Макгрегором

Пиджак напоминает тот, в котором выходил на пресс-конференцию боец ММА Конор Макгрегор. Тогда на нём красовались надписи Fuck you мелким шрифтом. На пиджаке Промеса написано Mask Off — это название композиции в исполнении хип-хоп группы Future, члены которой дружат с боксёром Флойдом Мейвезером. Среди тегов голландский футболист также поставил ТМТ — это музыкальный лейбл, который создал Мейвезер.
— Ты делаешь это хорошо — я делаю лучше, — гласит твит.
You do it right, I do it better! #MaskOff #TMT #Floydmayweather pic.twitter.com/RnXDcntSIx— Quincy Promes (@QPromes) 26 июля 2017 г.
Напомним, бой по правилам бокса между 40-летним Мейвезером и 29-летним Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
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