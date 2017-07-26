Спартаковец Промес поддержал Мейвезера в бою с Макгрегором

Полузащитник футбольного "Спартака" Квинси Промес выложил в своём "твиттере" фотографию с пиджаком и тегом #FloydMayweather.

Пиджак напоминает тот, в котором выходил на пресс-конференцию боец ММА Конор Макгрегор. Тогда на нём красовались надписи Fuck you мелким шрифтом. На пиджаке Промеса написано Mask Off — это название композиции в исполнении хип-хоп группы Future, члены которой дружат с боксёром Флойдом Мейвезером. Среди тегов голландский футболист также поставил ТМТ — это музыкальный лейбл, который создал Мейвезер.

— Ты делаешь это хорошо — я делаю лучше, — гласит твит.

Напомним, бой по правилам бокса между 40-летним Мейвезером и 29-летним Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.