Футболист "Зенита" показал средний палец своим болельщикам

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Футболист "Зенита" показал средний палец своим болельщикам

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Фото © Twitter/@abushkin

Инцидент произошёл в перерыве матча "Зенит-2" — "Сибирь", когда футболисты отправлялись в подтрибунное помещение.

Как сообщает "Советский спорт", такая реакция 28-летнего полузащитника Йоана Молло последовала в ответ на оскорбления болельщиков петербургской команды, которые кричали: "Молло — п****ас".

Напомним, что Молло перешёл в "Зенит" из "Крыльев Советов" в начале 2017 года. За это время он сыграл всего семь игр и забил один гол.

С нынешнего сезона французский хавбек был заявлен за "Зенит-2", который выступает в ФНЛ.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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