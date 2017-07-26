Футболист "Зенита" показал средний палец своим болельщикам

Пока, Питер?— Руслан Абушкин (@abushkin) 26 июля 2017 г.
Молло показал болельщикам "Зенита" средний палец https://t.co/o1GOBehdCx pic.twitter.com/CnPJDnyCtK
Как сообщает "Советский спорт", такая реакция 28-летнего полузащитника Йоана Молло последовала в ответ на оскорбления болельщиков петербургской команды, которые кричали: "Молло — п****ас".
Напомним, что Молло перешёл в "Зенит" из "Крыльев Советов" в начале 2017 года. За это время он сыграл всего семь игр и забил один гол.
С нынешнего сезона французский хавбек был заявлен за "Зенит-2", который выступает в ФНЛ.
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