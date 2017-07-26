Футболист "Зенита" показал средний палец своим болельщикам

Инцидент произошёл в перерыве матча "Зенит-2" — "Сибирь", когда футболисты отправлялись в подтрибунное помещение.

Как сообщает "Советский спорт", такая реакция 28-летнего полузащитника Йоана Молло последовала в ответ на оскорбления болельщиков петербургской команды, которые кричали: "Молло — п****ас".

Напомним, что Молло перешёл в "Зенит" из "Крыльев Советов" в начале 2017 года. За это время он сыграл всего семь игр и забил один гол.

С нынешнего сезона французский хавбек был заявлен за "Зенит-2", который выступает в ФНЛ.