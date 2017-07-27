"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Реалом"

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"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Реалом"

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Фото © REUTERS/Lucy Nicholson

На стадионе "Лос-Анджелес мемориал колизеум" завершился очередной матч Международного кубка чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли мадридский "Реал" со счётом 4:1 в рамках товарищеского клубного турнира в США.

Авторами голов в ворота королевского клуба стали Николас Отаменди, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс и Браим Диас. Единственный гол за "Реал" забил Оскар Арнаис. Примечательно, что все голы пришлись на второй тайм.

Отметим, что эта победа помогла "Манчестер Сити" подняться на пятую строчку в группе. "Реал" же остаётся на последнем месте с одним очком. Лидер группы — испанская "Барселона".

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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