"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Реалом"

Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли мадридский "Реал" со счётом 4:1 в рамках товарищеского клубного турнира в США.
Авторами голов в ворота королевского клуба стали Николас Отаменди, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс и Браим Диас. Единственный гол за "Реал" забил Оскар Арнаис. Примечательно, что все голы пришлись на второй тайм.
Отметим, что эта победа помогла "Манчестер Сити" подняться на пятую строчку в группе. "Реал" же остаётся на последнем месте с одним очком. Лидер группы — испанская "Барселона".
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