Отец Неймара покинул матч "Барселона" — "МЮ" в компании руководителей каталонцев

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Отец Неймара покинул матч "Барселона" — "МЮ" в компании руководителей каталонцев

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  Фото © REUTERS/Mike Segar

Как сообщает beIN Sport, после матча каталонского клуба на международном клубном турнире состоялся разговор по поводу будущего бразильского футболиста.

В истории с возможным переходом 25-летнего игрока сборной Бразилии Неймара в ПСЖ из "Барселоны" началась настоящая санта-барбара.

После матча "Барселона" — "Манчестер Юнайтед", который завершился со счётом 1:0, отец Неймара покинул стадион в компании директора каталонского клуба Рауля Санллехи и спортивного директора клуба Роберто Фернандеса. Все трое сели в одну машину и уехали, как утверждают иностранные СМИ, на переговоры.

Напомним, что ранее французский клуб поставил ультиматум Неймару. В ПСЖ ждут решающего ответа от футболиста не позже следующей недели.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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