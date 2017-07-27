Малкин представил Кубок Стэнли в Москве

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" вместе с тренером этой команды Сергеем Гончаром привезли в Россию престижный трофей.

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и помощник главного тренера Сергей Гончар представили московской публике Кубок Стэнли в "Парке легенд".

Для "Питтсбурга" это уже второй трофей подряд, а для российского хоккеиста — третий. Малкин завоёвывал Кубок Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

Также напомним, что Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10+18).

По ходу встречи 30-летний хоккеист отметил шансы сборной России на Олимпийских играх 2018 года.

— Шансы сборной России на победу в Корее очень высокие. Несмотря на неприезд игроков из НХЛ, наша команда будет главным фаворитом. Желаю удачи сборной и надеюсь, что ещё не всё закончено в этой истории. Мне бы очень хотелось сыграть в Корее, всё-таки годы идут, и возможностей выступить на Олимпиаде остаётся не так много, — признался Малкин.

Отметим, что Кубок Стэнли будет выставлен в Зале славы отечественного хоккея всего на сутки. Все желающие смогут сфотографироваться с ним и принять участие в автограф-сессии с Малкиным и Гончаром.