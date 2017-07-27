КДК рассмотрит эпизод с Молло, который показал средний палец фанатам

Об этом рассказал "Чемпионату" председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

КДК РФС пригласил на очередное заседание 28-летнего французского футболиста "Зенита" Йоана Молло, где и рассмотрит эпизод с его участием.

Напомним, что в перерыве матча четвёртого тура ФНЛ "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — "Сибирь" (Новосибирск), когда футболисты отправлялись в подтрибунное помещение, Молло показал неприличный жест болельщикам своей команды. Как оказалось, футболиста задели слова фанатов, что он п*****с.

Молло перешёл в "Зенит" из "Крыльев Советов" в начале 2017 года. За это время он сыграл всего семь игр и забил один гол. С нынешнего сезона хавбек был заявлен за "Зенит-2", который выступает в ФНЛ.