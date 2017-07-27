Зобнин приступил к тренировкам на поле со "Спартаком"

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Зобнин приступил к тренировкам на поле со "Спартаком"

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Фото © Twitter/@fcsm_official

Как сообщает пресс-служба московского клуба, российский полузащитник, получивший травму перед Кубком конфедераций, работает по индивидуальной программе.

23-летний хавбек "Спартака" и сборной России Роман Зобнин помимо восстановительных занятий в тренажёрном зале и бассейне впервые провёл тренировку на поле под руководством тренера по реабилитации Диего Мантовани.

Напомним, что Зобнин блестяще провёл сезон в "Спартаке" и был вызван в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций. Однако в товарищеском матче против Венгрии он получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава и вынужден был покинуть расположение национальной команды.

Зобнин перешёл в "Спартак" летом 2016 года. За это время он провёл 32 матча и забил два гола.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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