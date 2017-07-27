Малкин: НХЛ для Зарипова — единственный шанс не завершать карьеру

В "Парке легенд", где на сутки выставили Кубок Стэнли, российский хоккеист "Питтсбурга" ответил на вопросы журналистов.

— Я слежу за новостями. Очень переживал по поводу Зарипова, — отметил Малкин. — Пока не удалось лично пообщаться с Данисом. Уверен, что если он посчитает нужным ехать в НХЛ, то не затеряется там. А вообще, это неприятная ситуация для всех: и для него, и для КХЛ. Надеюсь, он продолжит играть в хоккей. Ведь он чувствует в себе силы и, возможно, поедет в НХЛ. Это единственный шанс для него не закончить хоккейную карьеру. Данис доказал, что он один из лучших в КХЛ. Думаю, что ему не составит труда адаптироваться и в Северной Америке, — заключил 30-летний хоккеист.

Напомним, КХЛ отстранила Зарипова от соревнований на два года за положительный допинг-тест. В организме спортсмена были обнаружены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Евгений Малкин прибыл в Москву, где вместе с помощником главного тренера клуба "Питтсбург Пингвиз" Сергеем Гончаром представил москвичам Кубок Стэнли.