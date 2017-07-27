Скончался уникальный спортсмен и легенда "Динамо" Валерий Маслов

Как сообщает официальная страница московского футбольного клуба, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России скончался на 78-м году жизни.

27 июля на 78-м году жизни скончался легендарный динамовец, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов #fcdm pic.twitter.com/ObC9BGoI4P — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 27 июля 2017 г.

Сегодня, 27 июля, не стало выдающегося советского спортсмена Валерия Маслова. Он скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни.

Напомним, что Валерий Маслов был одним из лучших игроков в истории хоккея с мячом (бенди), где он стал восьмикратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом СССР.

Помимо хоккея Маслов профессионально играл в футбол. За московское "Динамо" он выступал с 1961 по 1971 год. С бело-голубыми Валерий Павлович стал чемпионом СССР и двукратным обладателем кубка страны. Также играл за "Динамо" (Вологда) и "Динамо" (Махачкала).

Тренировал "Спартак" (Орджоникидзе) и "Сокол" (Саратов). Был скаутом в московском "Локомотиве". В последние годы работал в Академии "Динамо" имени Л.И. Яшина.