Скончался уникальный спортсмен и легенда "Динамо" Валерий Маслов

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Скончался уникальный спортсмен и легенда "Динамо" Валерий Маслов

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Фото © Twitter/@FCDM_official

Как сообщает официальная страница московского футбольного клуба, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России скончался на 78-м году жизни.

Сегодня, 27 июля, не стало выдающегося советского спортсмена Валерия Маслова. Он скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни.

Напомним, что Валерий Маслов был одним из лучших игроков в истории хоккея с мячом (бенди), где он стал восьмикратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом СССР.

Помимо хоккея Маслов профессионально играл в футбол. За московское "Динамо" он выступал с 1961 по 1971 год. С бело-голубыми Валерий Павлович стал чемпионом СССР и двукратным обладателем кубка страны. Также играл за "Динамо" (Вологда) и "Динамо" (Махачкала).

Тренировал "Спартак" (Орджоникидзе) и "Сокол" (Саратов). Был скаутом в московском "Локомотиве". В последние годы работал в Академии "Динамо" имени Л.И. Яшина.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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