Овечкин обошёл Тимати и Киркорова в рейтинге Forbes

31-летний российский хоккеист, выступающий в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", возглавил рейтинг российских звёзд шоу-бизнеса и спорта Forbes.

1. Александр Овечкин (хоккей).

2. Филипп Киркоров (поп-музыка).

3. Григорий Лепс (поп-музыка).

4. Тимати (поп-музыка).

5. Дима Билан (поп-музыка).

6. Евгений Малкин (хоккей).

7. Егор Крид (поп-музыка).

8. Сергей Бобровский (хоккей).

9. Анна Нетребко (классическая музыка).

10. Ксения Собчак (телевидение).

Также среди спортсменов в рейтинг попали нападающий "Зенита" Александр Кокорин (16-е место), экс первая ракетка мира Мария Шарапова (потеряла 18 позиций, сейчас она на 19-м месте), голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев (занял 24-ю строчку), фигурист и тренер Евгений Плющенко (28-е место). В списке числятся шахматист Сергей Карякин (35-е место) и Фёдор Емельяненко (37-е место).

Отметим, что данный рейтинг определяется по трём показателям: доходы за год, внимание СМИ и интерес аудитории в Интернете.