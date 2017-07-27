Церемонию открытия и закрытия ЧМ-2018 организует и покажет Первый канал

Об этом сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В Москве состоялось заседание управляющего совета оргкомитета чемпионата мира 2018 года, на котором решили ряд вопросов.

— На управляющем совете мы поговорили об итогах Кубка конфедераций и обсудили, какие операционные вопросы предстоит рассмотреть по подготовке к мировому первенству. Также обсудили жеребьёвку, которая состоится в Кремле. Решили и с церемонией открытия и закрытия турнира. Определились, что будем работать с тем же организатором, это Первый канал, — приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.