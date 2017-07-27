"Краснодар" в добавленное время вырвал победу в Лиге Европы

Подопечные Игоря Шалимова на домашнем стадионе не без труда одолели "Люнгбю" из Дании в рамках первого матча третьего квалификационного раунда ЛЕ.

В первом тайме команды присматривались друг к другу и пытались атаковать, но лучше смотрелся российский клуб. Несмотря на динамичный темп игры, все голы пришлись на вторую 45-минутку.

Открыли счёт в этой встрече гости на 64-й минуте матча. Автором гола стал нападающий Йеппе Кьер. Спустя буквально три минуты Виктор Классон сравнял счёт — 1:1.

Исход встречи решил гол Магомеда-Шапи Сулейманова, который поразил ворота "Люнгбю" в компенсированное время. Как итог — 2:1 в пользу кубанской команды.

Напомним, что ответная игра состоится 3 августа в Дании. Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.

Лига Европы.

3-й квалификационный раунд. Первая игра.

"Краснодар" — "Люнгбю" — 2:1

Голы: Кьер (64, 0:1), Классон (67, 1:1), Сулейманов (90+3, 2:1).