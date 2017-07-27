"Зенит" вслед за "Краснодаром" одерживает победу в Лиге Европы

Петербургский клуб на выезде обыграл "Бней Иегуда" из Израиля благодаря голам Кришито и Кокорина.

В первом временном отрезке казалось, что удача обходит "Зенит" стороной. Футболисты российской команды имели несколько опасных моментов, но реализовать ничего не получалось.

Во втором тайме игра стала поспокойнее. На 59-й минуте капитан петербуржцев Доменико Кришито, получив мяч с углового, головой забросил его в ворота хозяев поля. На 90-й минуте увеличил преимущество Александр Кокорин — 2:0.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини увозят с собой победу и важные два гола на выезде.

Напомним, что ответная игра состоится 3 августа в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

Ранее другой российский клуб — "Краснодар", также выступающий в Лиге Европы — одержал победу со счётом 2:1.

Лига Европы.

3-й квалификационный раунд. Первая игра.

"Бней Иегуда" — "Зенит" — 0:2.

Голы: Кришито (59, 0:1), Кокорин (90, 0:2).