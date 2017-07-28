"СКА-Хабаровск" усилится двукратным обладателем Кубка России

Как стало известно Лайфу, в скором времени будет объявлено о трансфере полузащитника Георгия Габулова в стан новичков РФПЛ.

По информации Лайфа, контракт будет заключён до конца сезона.

Последним клубом 28-летнего игрока был "Оренбург", за который, правда, он не сыграл из-за травмы в сезоне 2016/17 ни одного матча. На данный момент россиянин является свободным агентом.

Георгий Габулов — воспитанник "Локомотива", двукратный обладатель Кубка России (с железнодорожниками в 2007 году и "Ростовом" в 2014-м), ранее выступал также за "Аланию", "Анжи" и "Крылья Советов".

Брат Георгия Владимир — вратарь "Арсенала" и сборной России.