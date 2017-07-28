СМИ: Неймар сцепился с партнёром по "Барселоне" на тренировке

Как сообщает британская The Sun, нападающий каталонского клуба после слухов о переходе в ПСЖ ещё и повздорил с коллегами по команде.

По информации журналистов, во время тренировочной сессии в Майами 25-летний бразилец едва не подрался с новичком клуба защитником Нелсоном Семеду. Неймар забил мяч в ворота, и после этого два игрока что-то не поделили. Семеду обхватил рукой шею Неймара, нападающий оттолкнул партнёра. Дальнейшее выяснение отношений прервали другие игроки "Барселоны", оттащившие более именитого коллегу.

Бразилец в ярости швырнул тренировочную куртку на поле и покинул занятие.

Напомним, продолжаются переговоры о переходе Неймара в ПСЖ. Как сообщается, сумма трансфера может превысить 220 млн евро. Как предполагают журналисты, последний инцидент может усилить желание нападающего покинуть клуб.