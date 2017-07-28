Необычный момент произошёл на турнире WTA в китайском Наньчане, где 37-й номер мирового рейтинга — Кристина Плишкова потерпела сенсационное поражение из-за собственной неосторожности.

В 1/8 финала Плишкова встречалась с 92-й ракеткой мира — японкой Нао Хибино. Матч начался для чешки ожидаемо легко: в первом сете она повела 3:0, дважды взяв подачу соперницы и не оставляя ей ни единого шанса на корте.

Однако шанс японки был вне корта: при переходе на другую половину Плишкова оказалась недовольна стоявшим у её скамейки вентилятором. Теннисистка не сдержалась и попыталась сама передвинуть устройство, при этом предпочтя ухватиться не за стойку, а за лопасти.

Итог оказался плачевным: через несколько минут Плишкова поняла, что не может продолжить встречу из-за травмы большого пальца, и снялась с матча.

Kristyna Pliskova has retired due to a hand injury.



Nao Hibino reaches @JiangxiOpen Quarterfinals! pic.twitter.com/srqWZrIFpZ — WTA (@WTA) 27 июля 2017 г.

Кристина Плишкова — сестра-близнец первой ракетки мира Каролины Плишковой, на её счету одна победа на турнире WTA, в 2010-м она выиграла юношеский Уимблдон.