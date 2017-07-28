Чешская теннисистка проиграла матч, засунув палец в вентилятор — видео

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Чешская теннисистка проиграла матч, засунув палец в вентилятор — видео

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Фото: Twitter/Shane Han

Необычный момент произошёл на турнире WTA в китайском Наньчане, где 37-й номер мирового рейтинга — Кристина Плишкова потерпела сенсационное поражение из-за собственной неосторожности.

В 1/8 финала Плишкова встречалась с 92-й ракеткой мира — японкой Нао Хибино. Матч начался для чешки ожидаемо легко: в первом сете она повела 3:0, дважды взяв подачу соперницы и не оставляя ей ни единого шанса на корте.

Однако шанс японки был вне корта: при переходе на другую половину Плишкова оказалась недовольна стоявшим у её скамейки вентилятором. Теннисистка не сдержалась и попыталась сама передвинуть устройство, при этом предпочтя ухватиться не за стойку, а за лопасти.

Итог оказался плачевным: через несколько минут Плишкова поняла, что не может продолжить встречу из-за травмы большого пальца, и снялась с матча.

Кристина Плишкова — сестра-близнец первой ракетки мира Каролины Плишковой, на её счету одна победа на турнире WTA, в 2010-м она выиграла юношеский Уимблдон.

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