Появилось видео драки Неймара с партнёром по "Барселоне" на тренировке

В Сети опубликовано видео, на котором бразилец выясняет отношения с португальцем Нелсоном Семеду.

На кадрах видно, как звезда каталонцев сцепилась с новичком клуба во время одного из упражнений. Футболисты несколько раз толкнули друг друга, дальнейшего рукоприкладства не допустили их партнёры по команде.

"Барселона" сейчас находится в Майами, где принимает участие в Международном кубке чемпионов.

Напомним, продолжаются переговоры о переходе Неймара в ПСЖ, сумма трансфера может превысить 220 миллионов евро. Инцидент наверняка может усилить желание нападающего покинуть клуб, не исключено, что потенциальный уход бразильца мог стать одной из причин конфликта.