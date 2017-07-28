Бердыев хочет забрать Ерохина из "Зенита"

По информации Лайфа, "Рубин" и "Зенит" ведут переговоры о переходе на правах аренды полузащитника сборной России Александра Ерохина.

Как рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, планируется, что Ерохин уйдёт в "Рубин" до конца сезона. В данный момент стороны решают, в какой пропорции поделить зарплату игрока (по информации Лайфа, она составляет около 1,5 млн евро в год). Сам футболист пока раздумывает над предложением: он бы хотел остаться в самом звёздном клубе России, но далеко не факт, что сам сможет стать там звездой.

Напомним, сине-бело-голубые продолжают переговоры о приходе в клуб ещё нескольких иностранных футболистов, в том числе и в среднюю линию. Из последних возможных новобранцев — аргентинец Лука Ригони. Как заявил его агент, сделка завершена, футболист прилетит на берега Невы. По сообщениям СМИ, "Зенит" вместе со "Спартаком" борется за венесуэльского хавбека "Ювентуса" Томаса Ринкона. Список можно продолжать, а скольких ещё скауты петербуржцев и окружение не раскрывают широкой аудитории! Времени до 1 сентября, когда закрывается трансферное окно, достаточно.

Но активная трансферная кампания "Зенита" показалась излишней даже самим руководителям клуба. С кем-то неизбежно надо прощаться или хотя бы отдавать в аренду, и места Ерохину в команде может просто не остаться — разве что на лавке. Тем более что особых проблем с лимитом на легионеров у Роберто Манчини нет — есть российский голкипер Лунёв, стабильно в составе появляются Кокорин, Дзюба, Анюков, Шатов, Жирков, Кузяев, уже отметившийся голом, Полоз.

Немаловажный фактор — Ерохин является одним из основных футболистов сборной России, и в преддверии домашнего чемпионата мира Александру кровь из носу нужна игровая практика. Не исключено, что в кейсе 27-летнего уроженца Барнаула имеет место политический момент: "Зенит" не может идти против интересов национальной команды. А Бердыев хорошо знает Ерохина по выступлениям за "Ростов" в прошлом сезоне — собственно, сам тренер и был инициатором приобретения яркого игрока из "Урала".

В пресс-службах клубов Лайфу отказались комментировать возможную перспективу трансфера. Агент футболиста был недоступен для комментариев. Однако, по нашим сведениям, переговоры уже начались, и пока ведутся конструктивно.

В сезоне 2016/17 Ерохин сыграл за "Ростов" 38 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. В начавшемся чемпионате за "Зенит" футболист провёл 45 минут на поле за два тура, но во вчерашней встрече против израильского клуба "Бней Иегуда" отыграл от свистка до свистка.