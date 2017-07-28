Кафельников прокомментировал странные записи в своём "твиттере"

Сегодня утром в "твиттере" Кафельникова появилось несколько записей довольно странного содержания.
Лайф попытался узнать у самого Евгения, что значат данные послания, но это оказалось довольно затруднительно. Ранее в ряде СМИ появилась информация о проблемах с наркотиками у дочери экс-теннисиста Алеси.
— Евгений, в вашем "твиттере" некто пишет про наркотики...
— Это кто это там пишет?
— Это ваша запись? Про отца-неудачника, ад, наркотики?
— Естественно. Но меня никто не узнавал (Прямая цитата. — Прим. Лайфа). А что?
— В связи с чем такое необычное содержание постов?
— Ну для вас это необычно, а для меня... (Долгая пауза.) тоже необычно. Всё, я на встрече, давайте в другой раз.
Евгений Кафельников — самый титулованный российский теннисист в истории, четырёхкратный победитель турниров Большого шлема.
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