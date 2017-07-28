Чудо в бассейне! Пловец Рылов взял золото на чемпионате мира

Российский пловец Евгений Рылов выиграл финал на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

20-летний россиянин показал время 1.53,61, установив новый европейский рекорд, "заткнув за плавки" двух американцев: Райана Мёрфи (+0,60) и Джейкоба Пэбли (+1,45). До этого в данной дисциплине практически безраздельно властвовали американские спинисты. Четвёртым пришёл другой представитель России — Климент Колесников, уступивший в борьбе за бронзу 0,08 секунды.

Золото Рылова стало первым для России в плавательном бассейне, до этого россияне выиграли семь медалей высшей пробы в синхронном плавании и ещё одну — в прыжках в воду (Евгений Кузнецов/Илья Захаров). Наша сборная остаётся третьей в общем медальном зачёте, нас опережают Китай и США.

До этого последний раз Россия брала золото на дистанции 200 метров на спине в далёком 1994 году, тогда триумфатором стал Владимир Сельков.