Кокорина признали лучшим игроком "Зенита" в матче Лиги Европы

Официальная страница петербургского клуба в "Твиттере" подвела итоги голосования болельщиков.

Болельщики путём голосования признали 26-летнего форварда "Зенита" Александра Кокорина лучшим игроком первого матча третьего раунда Лиги Европы, где российский клуб встречался с "Бней Иегуда" (Израиль).

Сине-бело-голубые выиграли со счётом 2:0. Второй гол забил Кокорин, который посвятил его умершему в день игры легенде "Динамо" Валерию Маслову.

Напомним, что ответная встреча состоится 3 августа в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.