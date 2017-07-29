Кокорина признали лучшим игроком "Зенита" в матче Лиги Европы

Александр Кокорин — «G-Drive. Лучший игрок матча» #БнейИегудаЗенит! pic.twitter.com/GMuTaVVcDP— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 июля 2017 г.
Болельщики путём голосования признали 26-летнего форварда "Зенита" Александра Кокорина лучшим игроком первого матча третьего раунда Лиги Европы, где российский клуб встречался с "Бней Иегуда" (Израиль).
Сине-бело-голубые выиграли со счётом 2:0. Второй гол забил Кокорин, который посвятил его умершему в день игры легенде "Динамо" Валерию Маслову.
Напомним, что ответная встреча состоится 3 августа в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.
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