Главный тренер "Спартака" Каррера прокомментировал новость о покупке Нойштедтера

53-летний итальянский специалист на пресс-конференции перед матчем РФПЛ против "Краснодара" ответил на вопросы журналистов.

— Турецкие СМИ пишу, что Нойштедтер — уже игрок "Спартака"? Отлично! Я рад этому, — посмеялся Массимо Каррера.

Также наставник красно-белых рассказал о возможном приходе Марио Пашалича из "Челси" и уходе Сердара Таски.

— Таски тренируется отдельно из-за проблемы со стопой. Завтра будем смотреть на его состояние. Знаю лишь, что на него есть спрос других клубов. О Пашаличе будем говорить, когда он приедет сюда. Пока он игрок "Челси", — отметил Каррера.

Напомним, что матч "Спартак" — "Краснодар" состоится 31 июля в 19:30 по московскому времени.