Гран-при Венгрии: пилоты Ferrari оставили Mercedes позади, Квят — 13-й

На автодроме Хунгароринг в Будапеште завершился квалификационный заезд одиннадцатого этапа "Формулы-1".

Первым финишировал немецкий пилот из Ferrari Себастьян Феттель, вторым стал его напарник по команде Кими Райкконен, а третьим — Валттери Боттас, представляющий Mercedes.

Отметим, что для Феттеля это уже 48-й поул-позишен в карьере и второй в нынешнем сезоне.

Российский пилот Даниил Квят (Toro Rosso) стал лишь 13-м.

Напомним, что основная гонка Гран-при Венгрии состоится завтра, 30 июля. Старт в 15:00.