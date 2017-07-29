Гран-при Венгрии: пилоты Ferrari оставили Mercedes позади, Квят — 13-й

Читайте также

Гран-при Венгрии: пилоты Ferrari оставили Mercedes позади, Квят — 13-й

314

Фото © REUTERS/Laszlo Balogh

На автодроме Хунгароринг в Будапеште завершился квалификационный заезд одиннадцатого этапа "Формулы-1".

Первым финишировал немецкий пилот из Ferrari Себастьян Феттель, вторым стал его напарник по команде Кими Райкконен, а третьим — Валттери Боттас, представляющий Mercedes.

Отметим, что для Феттеля это уже 48-й поул-позишен в карьере и второй в нынешнем сезоне.

Российский пилот Даниил Квят (Toro Rosso) стал лишь 13-м.

Напомним, что основная гонка Гран-при Венгрии состоится завтра, 30 июля. Старт в 15:00.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!