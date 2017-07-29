Гран-при Венгрии: пилоты Ferrari оставили Mercedes позади, Квят — 13-й

Первым финишировал немецкий пилот из Ferrari Себастьян Феттель, вторым стал его напарник по команде Кими Райкконен, а третьим — Валттери Боттас, представляющий Mercedes.
Отметим, что для Феттеля это уже 48-й поул-позишен в карьере и второй в нынешнем сезоне.
Российский пилот Даниил Квят (Toro Rosso) стал лишь 13-м.
INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): A 48th career pole for Sebastian Vettel #Quali #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/J3q2iQeRk6— Formula 1 (@F1) 29 июля 2017 г.
Напомним, что основная гонка Гран-при Венгрии состоится завтра, 30 июля. Старт в 15:00.
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