ЦСКА выиграл армейское дерби у "СКА-Хабаровска" — 2:0

В Москве на "ВЭБ Арене" завершился матч третьего тура Российской футбольной премьер-лиги.

Подопечные Виктора Гончаренко без проблем одолели "СКА-Хабаровск" в третьем матче чемпионата России — 2:0.

Футболисты ЦСКА с первых минут рванули в атаку и уже на 4-й минуте встречи смогли открыть счёт. Шведский хавбек столичного клуба Понтус Вернблум пяткой отдал пас своему напарнику по команде Александру Головину, которому только оставалось забросить мяч в пустые ворота.

Увеличил преимущество полузащитник Бибрас Натхо, реализовав 11-метровый удар. Защитник СКА Исмаил Эдиев в своей штрафной зоне сбил с ног Алана Дзагоева, за что судья и назначил пенальти.

Отметим, что клубу из Хабаровска, дебютирующему в РФПЛ, пока не удаётся завоевать ни одного очка. ЦСКА же с учётом этого матча имеет шесть баллов.

РФПЛ. 3-й тур.

ЦСКА — СКА — 2:0

Голы: Головин (4', 1:0), Натхо (37', П, 2:0)