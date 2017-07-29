Игрок "Рубина" Жонатас разбил нос своему сопернику из "Арсенала"

Нападающий казанского "Рубина" Жонатас и защитник тульского "Арсенала" Гиа Григалава неудачно столкнулись в игровом моменте, в результате чего бразилец попал коленом в лицо футболисту сборной Грузии. Григалава был вынужден покинуть поле на носилках.
ЗДОРОВЬЯ!!! Гиа Григалава (@pfc_arsenal)#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #РубинАрсенал 0:0 pic.twitter.com/ewDPbO5kvk— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 29 июля 2017 г.
Отметим, что матч "Рубин" — "Арсенал" завершился со счётом 2:1 в пользу казанской команды.
РФПЛ. 3-й тур.
"Рубин" — "Арсенал" — 2:1
Голы: Шевченко (34', 0:1), Сонг (60', 1:1), Цакташ (74', 2:1)
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