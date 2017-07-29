Боец ММА Минеев досрочно победил грека Михайлидиса на турнире Fight Nights

В ГЦКЗ "Россия" завершился международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 71.

27-летний российский боец, четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев (9-1-0) отправил в технический нокаут добиванием в третьем раунде чемпиона Европы по джиу-джитсу, бойца из Греции Андреаса Михайлидиса (9-2-0) в главном бою вечера на Fight Nights Global 71.

Бойцы, выступающие в средней весовой категории, чувствовали себя уверенно и пытались "дразнить" друг друга, но накала страстей и без этого было достаточно. За время боя было много опасных и красивых ударов и приёмов, но сильнее оказался россиянин.

Следующим поединком для Минеева станет долгожданный бой против Магомеда Исмаилова. Планируется, что встреча состоится уже этой осенью.