Боец ММА Минеев досрочно победил грека Михайлидиса на турнире Fight Nights

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Боец ММА Минеев досрочно победил грека Михайлидиса на турнире Fight Nights

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Владимир Минеев одолел своего соперника из Греции. Фото: © L!FE

В ГЦКЗ "Россия" завершился международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 71.

27-летний российский боец, четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев (9-1-0) отправил в технический нокаут добиванием в третьем раунде чемпиона Европы по джиу-джитсу, бойца из Греции Андреаса Михайлидиса (9-2-0) в главном бою вечера на Fight Nights Global 71.

Бойцы, выступающие в средней весовой категории, чувствовали себя уверенно и пытались "дразнить" друг друга, но накала страстей и без этого было достаточно. За время боя было много опасных и красивых ударов и приёмов, но сильнее оказался россиянин.

Следующим поединком для Минеева станет долгожданный бой против Магомеда Исмаилова. Планируется, что встреча состоится уже этой осенью.

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