Криштиану Роналду: меньше девушек — больше голов

Лайф совместно с компанией CupoNation провели исследование спортивных результатов лучшего игрока мира и его взаимоотношений со слабым полом. И выявили любопытный факт: между успехами на личном и профессиональном фронте в последние годы у Роналду наблюдается обратная зависимость.

Без сомнения, Криштиану Роналду — легенда мирового футбола. Но, как гласит английская пословица, за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина.

Вопреки расхожему мнению о нетрадиционной ориентации Криштиану Роналду, согласно сообщениям СМИ, в списке любовных побед Роналду значится более 40 известных спортсменок, моделей и актрис.

Мы сравнили статистику спортивных выступлений и личных отношений футболиста на основе упоминаний в СМИ и различных тематических сайтах (таких как газеты The Sun, Daily Mirror, сайт whosdatedwho.com и другие). Выяснилось, что футбольной музой Роналду, вдохновившей спортсмена на наибольшее количество голов и титулов, является россиянка Ирина Шейк. Однако виртуальное кресло под Ириной может зашататься: в последний год португалец демонстрирует отменные результаты, встречаясь с Джорджиной Родригес.

Кроме того, в последние годы наблюдается отчётливая зависимость: увеличение количества девушек в жизни Роналду (или как минимум сообщений СМИ об их наличии) ведёт к ухудшению результативности игрока.

Полная статистика с момента первого признания Роналду лучшим игроком мира выглядит так:

2008 г. — 35 голов, 9 девушек;

2009 г. — 30 голов, 5 девушек;

2010 г. — 48 голов, 3 девушки;

2011 г. — 60 голов, 1 девушка;

2012 г. — 63 гола, 1 девушка;

2013 г. — 69 голов, 1 девушка;

2014 г. — 61 гол, 1 девушка;

2015 г. — 57 голов, 6 девушек;

2016 г. — 55 голов, 7 девушек;

2017 г. — 33 гола, 1 девушка.

Криштиану забил наибольшее количество голов, встречаясь с Ириной Шейк c 2010 по 2014 год. В эти годы Криштиану забивал в среднем по 60 голов в год.

Свой лучший результат Роналду показал в 2013 году — 69 голов. По слухам, именно на тот год была назначена свадьба Криштиану и Ирины, которая так и не состоялась. А в 2014 году игрок "Реала" взял четыре командных титула и множество личных наград, включая "Золотой мяч".

После расставания с русской красавицей в начале 2015 года Роналду снова стал менять девушек каждые несколько месяцев, а его результат ухудшился до 57 и 55 голов в 2015 и 2016 годах соответственно. В 2015-м звёздный футболист остался без титулов (как командных, так индивидуальных), однако в 2016-м "пришёл в себя" и выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы.

А с ноября прошлого года Криштиану встречается с продавщицей модного бутика Gucci Джорджиной Родригес, и в 2017 году его "Реал" уже взял Ла Лигу и Лигу чемпионов. Да, на Кубке конфедераций пришлось ограничиться бронзой, но, опять же, видимо, мысли Роналду уже занимали дети — недаром после поражения в полуфинале 32-летний игрок отбыл из расположения сборной Португалии. Тем не менее за семь месяцев календарного года он уже забил 33 гола, а впереди ещё половина чемпионата Испании, групповой этап новой Лиги чемпионов — словом, все шансы перекрыть результаты 2015 и 2016 годов есть.